Правозащитница из Камеруна получила французскую премию имени Симоны Вейль

ПАРИЖ, 8 марта. /ТАСС/. Руководитель камерунской ассоциации помощи жертвам насилия и принудительных браков Айса Думара стала первым лауреатом французской премии имени Симоны Вейль. Трансляция церемонии вручения в пятницу велась на официальном сайте Елисейского дворца.

"Ваша борьба... это ваша приверженность на протяжении 20 лет служить женщинам в регионе, где помощь, которую вы им оказываете, часто является вопросом их выживания, - отметил президент Франции Эмманюэль Макрон на вручении премии. - Ваша борьба и ваша личность, признанные сегодня, являются для нас примером мужества, которое противостоит предрассудкам и порицанию общества, осуждает несправедливость".

Он также заявил, что Франция выделит €120 млн в фонд поддержки "борьбы с насилием и дискриминацией в отношении женщин" в мире. Президент надеется, что 2019 станет полезным годом для прав женщин. Он сообщил, что Франция как председатель в G7 предложит другим членам группы, а также странам, поддерживающим организацию, рассмотреть конкретные инициативы по вопросам проблемы равенства женщин в мире. По его словам, в частности будут приняты меры способствующие образованию девушек в некоторых регионах Африки.

Думара со своей стороны отметила, что с волнением принимает эту награду и посвящает ее "всем женщинам, ставшим жертвами насилия и насильственных браков".

Премия носит имя французского бывшей узницы фашистских концлагерей, политика, юриста и писательницы Симоны Вейль, которая скончалась в Париже в 2017 году. Награда предусматривает выплату в €100 тыс.