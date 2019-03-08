Около 400 человек собрались в Санкт-Петербурге на шествие в честь 8 Марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Порядка 400 человек собрало праздничное шествие к Международному женскому дню в центре Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС рассказал организатор петербургской акции, заместитель председателя регионального отделения Молодой гвардии Единой России Сергей Христенко.

"Людей пришло около 400 человек, у них были плакаты с поздравлениями с 8 Марта в более или менее шуточной форме: "У моей бабушки самые вкусные котлетки, "Дорогая, ты права" и так далее. Мы начали движение от Санкт-Петербургского зоопарка, а закончили движение непосредственно на площади перед театром Балтийский дом, где у нас прошел небольшой митинг", - сказал собеседник агентства.

На митинге участники акции развернули плакаты и начали дарить прохожим женщинам цветы и поздравлять их с праздником.

Подобные акции к 8 Марта проходят во многих городах России, в том числе Екатеринбурге, Иркутске, Чите.