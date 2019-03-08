Президент Эстонии лишила званий экс-офицера, осужденного за шпионаж в пользу России

ТАЛЛИН, 8 марта. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд лишила всех воинских званий осужденного за государственную измену бывшего офицера Сил обороны Эстонии Дениса Метсаваса. Соответствующий указ она подписала в пятницу.

"По предложению заместителя командующего Силами обороны от 6 марта 2019 года, лишаю Дениса Метсаваса всех присвоенных ему офицерских званий", - говорится в тексте указа.

Как сообщила пресс-служба канцелярии президента, в соответствии с законом о воинской службе, глава государства может по предложению командующего Силами обороны лишать воинских званий лиц, осужденных за преступления против человечности, международной безопасности, государственной власти либо приговоренных к пожизненному тюремному заключению.

В феврале бывший офицер Сил обороны Эстонии Денис Метсавас и его отец Петр Волин признаны Харьюским уездным судом виновными в государственной измене и шпионаже в пользу России. Они приговорены к 15,5 и 6 годам заключения соответственно, сообщила в понедельник Государственная прокуратура республики.

Метсавас и Волин признаны виновными в передаче ГРУ секретных и предназначенных для служебного пользования сведений. Суд установил, что указанные действия Метсавас совершал на протяжении более 10 лет, его отец - около пяти лет. Судебное решение в силу пока не вступило.

Как сообщал главнокомандующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас, Метсавас служил в эстонской армии с 1998 года: сначала в артиллерии Северо-Восточного оборонительного округа, затем - офицером в отделе боевого обеспечения главного штаба Сил обороны Эстонии. Среди прочего, он участвовал в составлении планов обороны Эстонии, уточнил Террас.