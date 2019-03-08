Австрийская телекомпания ORF запретила сотрудникам выражать критику и симпатию в соцсетях

ВЕНА, 8 марта. /ТАСС/. Руководство австрийской телерадиокомпании ORF запретило своим сотрудникам публиковать в социальных сетях Twitter и Facebook критические комментарии и выражать симпатию в отношении политических деятелей и организаций, а также ставить "лайки" и делать репосты, которые могут носить необъективный характер. Об этом сообщило в пятницу Австрийское агентство печати.

ORF разработала, утвердила и разослала своим сотрудникам новый свод правил общения с внешней аудиторией. Членам трудового коллектива отныне не рекомендуется высказывать одобрительных или отрицательных мнений, предписано сохранять объективность и достоверность при изложении мнения в социальных сетях о политических партиях, деятельности учреждений и политиках. К средствам выражения мнения также отнесены "лайки", "дислайки", "рекомендации", репосты и так далее.

"Публичные заявления с демонстративным выражением симпатии или антипатии к политическим институтам и их представителям несовместимы с требованиями законодательства, поэтому недопустимы. Публичные заявления, которые содержат критические разъяснения или личные оценки (одобрение, отрицание) о третьих лицах, должны быть обоснованы и сформулированы конструктивно. Ни в коем случае публичные заявления не должны ставить под сомнение достоверность, объективность или независимость ORF или ее сотрудников, - сказано в документе. - В случае сомнения следует воздержаться от высказывания мнения".

Как отмечается, компания приветствует использование социальных сетей в приватной сфере в качестве способа свободного выражения мнения, однако отсутствие четкого разделения между работой и личной жизнью в социальных сетях может привести к тому, что даже при личном общении сотрудники могут быть восприняты как представители ORF. При этом компания не указала, какие последствия могут ожидать нарушителей регламента.

Ранее генеральный директор ORF Александер Врабец пояснял, что цель проекта - добиться обеспечения объективности и достоверности информации ORF в работе социальных сетей. "Если кто-то пытается критически рассмотреть какую-то проблему, он должен позаботиться, чтобы не возникало впечатления о предвзятости журналисткой работы в ORF. Получается, что эта мера позволит гарантировать критическую журналистику в ORF, а не ограничивать ее", - говорил Врабец.

ORF является австрийской общественной телерадиокомпанией. Ее деятельность регулируется федеральным законом об ORF. Финансирование компании происходит за счет телерадиовещательного налога с владельцев телевизоров и радиоприемников и от поступлений за рекламу.