Папа Римский поздравил женщин с праздником

РИМ, 8 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск поздравил всех женщин планеты с Международным женским днем. Соответствующая запись появилась в Twitter понтифика в пятницу на всех девяти языках, на которых выходят записи в этом микроблоге, включая латынь.

"Женщины - это те, кто украшает этот мир, хранят и поддерживают жизнь. Они несут обновление, тепло объятий и вдохновляют на самоотдачу", - написал Франциск, добавив к своей публикации хештег "Международный женский день".

Международный женский день отмечается 8 марта в России и многих других странах при поддержке ООН. Первым государством, отметившим национальный женский день, стали США, где его впервые провели 28 февраля 1909 года. Идея проведения международного праздника принадлежит Кларе Цеткин. В России его впервые отметили в 1913 году.