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Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Она заработала в штатном режиме с 20:30 мск

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 марта. /ТАСС/. Движение всех видов транспорта разрешено по Военно-Грузинской дороге, которая была закрыта в четверг из-за снегопада. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"С 20:30 мск дорога работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.

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РоссияСеверная Осетия
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