ВС Испании принял к рассмотрению иск семьи диктатора Франко против его эксгумации

МАДРИД, 8 марта. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Испании принял к рассмотрению обжалование семьи диктатора Франсиско Франко (1892-1975) против решения, связанного с эксгумацией останов каудильо из гробницы в монументальном комплексе "Долина павших". Об этом сообщило в пятницу агентство EFE.

По его информации, ВС согласился изучить возможность временной приостановки дальнейших шагов по переносу останков диктатора в ожидании окончательного решения суда. Кроме того, государственной адвокатуре дано 10 дней на то, чтобы изложить свои доводы по данному вопросу.

Ранее правительство страны заявляло, что дает внукам диктатора 15 дней на выбор места для его перезахоронения. При этом Мадрид не устроил предложенный ранее родственниками Франко вариант склепа столичного собора Альмудена. Власти Испании аргументировали данное решение соображениями безопасности.

Тогда семья диктатора заявила, что обратится в ВС, чтобы он приостановил эксгумацию. Внуки Франко не стали называть никакого альтернативного места для переноса его останков.

Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Он скончался в возрасте 82 лет в мадридской больнице от сердечного приступа. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство Долины павших велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.