В Буэнос-Айресе прошел марш за права женщин

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 марта. /ТАСС/. Десятки тысяч женщин вышли в пятницу на улицы Буэнос-Айреса, чтобы выступить против насилия, гендерной дискриминации и запрета на аборты. Манифестация была приурочена к Международному женскому дню, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Участницы марша собрались у здания Конгресса (парламента) Аргентины, откуда проследовали до площади перед президентским дворцом. Многие женщины использовали в своей одежде и макияже элементы зеленого и фиолетового цвета. Первый - символ сторонников легализации абортов, второй - движения Ni una menos ("Ни одной меньше"), которое борется за предотвращение насилия в отношении женщин.

В конце манифестации организаторы зачитали заявление, главный акцент в котором был сделан на необходимости снять запрет на добровольное прерывание беременности. На марше были также слышны антиправительственные лозунги, которые нашли отражение и в его итоговом документе. "Хватит урезать бюджетные расходы, хватит увольнений, хватит увеличивать тарифы. Мы требуем разорвать соглашение с Международным валютным фондом и не платить внешний долг", - говорилось в заявлении.

Инцидентов на многотысячной манифестации зарегистрировано не было. Как сообщает телеканал Todo Noticias, марши за права женщин прошли и в других городах Аргентины.

По данным правозащитных организаций, в 2018 году в Аргентине была убита 281 женщина. Аборты в республике в настоящее время разрешены только в случае изнасилования, а также при угрозе для жизни матери или плода. В остальных случаях искусственное прерывание беременности считается преступлением.