Куракин: объективный экомониторинг в Подмосковье начнется с Балашихи и Люберец

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Первыми муниципалитетами в Московской области, в которых появится объективный экологический мониторинг, станут Люберцы и Балашиха. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.

Жители Московской области время от время жалуются на неприятные запахи. Пик жалоб был в 2017-2018 годах, когда, в частности, фиксировались значительные выбросы свалочного газа с мусорных полигонов "Кучино" (Балашихинский городской округ) и "Ядрово" (Волоколамский район). В феврале 2019 года в интервью ТАСС губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2019-2020 годах в регионе будет создаваться собственная система мониторинга качества воздуха, чтобы наблюдать за негативным воздействием предприятий и мусорных полигонов. В нее войдут порядка 150 датчиков, на это потребуется 150-350 млн рублей.

"Мы начнем с двух пилотных муниципалитетов - Балашиха и Люберцы, потому что по нашим критериям отбора увидели, что там больше всего расположено объектов негативного воздействия [на окружающую среду]. Туда мы поставим первые 50 датчиков системы объективного контроля, будем получать от них информацию в режиме онлайн", - сказал Куракин.

Он добавил, что управлять системой, аккумулировать данные и передавать их в Центр управления регионом (ЦУР) будет подведомственное правительству Московской области бюджетное учреждение "Мособлэкомониторинг". На создание юридического лица, по его словам, потребуется несколько месяцев, после этого будут приобретаться и устанавливаться датчики. Для этого понадобится порядка 50 млн рублей.

Также, по словам Куракина, "Мособлэкомониторинг" протестирует возможность использовать беспилотные летающие аппараты для обнаружения эмиссий свалочного газа на мусорных полигонах.

"Мы надеемся, что система сама себя окупит в том числе за счет ущерба, который мы будем взыскивать с причинителей экологического вреда", - сказал Куракин. Власти планируют использовать данные, чтобы информировать население и устанавливать загрязнителей экологии, взимать с них штрафы и вынуждать их модернизировать свои предприятия. Министр отметил, что в итоге в ЦУРе будет собираться информация от "Мосэкомониторинга", "Мособлэкомониторинга", Росгидромета и собственных датчиков на предприятиях, например, на полигонах.