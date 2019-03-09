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Индийские авиакомпании отметили 8 Марта полетами только женских экипажей

Женщины сидели за штурвалами пассажирских лайнеров и обслуживали пассажиров в салоне

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 марта. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индийские авиакомпании в Международный женский день отправили в воздух только женские экипажи. Как сообщил в субботу журнал India Today, это было сделано в знак того, что индийское авиационное сообщество поддерживает равноправие и высоко оценивает профессиональную подготовку своих сотрудниц.

Женские экипажи оказались в расписании таких воздушных перевозчиков, как Go Air, IndiGo и SpiceJet. Но больше всего - 52 рейса - выполнили индианки из национального авиаперевозчика Air India, это 12 международных и 40 внутренних полетов.

Индийская государственная авиакомпания привлекла более 400 женщин. Они сидели за штурвалами пассажирских лайнеров, обслуживали пассажиров в салоне. Кроме того, к наземному обслуживанию таких рейсов были привлечены тоже женщины: и авиаинженеры, и аэродромные техники, и даже авиадиспетчеры.

Индианки сидели в кабинах Airbus А-320, Boeing 787 Dreamliner, Boeing-777 и других современных самолетов, женские экипажи совершили полеты в десятки индийских городов, а также в Сидней, Лондон, Рим, Париж, Нью-Йорк и Вашингтон.

"Каждый человек, каждое общество должны уважать женщин. Для нас это гордость и честь, что наши женщины оставляют авиационный след надо всем миром", - заявил глава Air India Ашвани Лохани.

Первой индийской женщиной-пилотом коммерческой авиакомпании стала Дурба Баннерджи в 1959 году, но только в 1985 году первый полет в Индии совершил полностью женский экипаж. А теперь в честь 8 Марта индийские женские экипажи выполнили десятки рейсов, указывают представители авиакомпаний.

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