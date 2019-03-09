Снег и плохая видимость не помешали проведению гонок "Буран Дей" в Ненецком АО

ТАСС, 9 марта. Снег и плохая видимость не помешали проведению гонок на снегоходах "Буран Дей", которые прошли в субботу в Нарьян-Маре. Как рассказали ТАСС в пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа, в заездах приняли участие 55 человек из разных населенных пунктов региона.

"Утром была неплохая погода, но потом пошел снег, ухудшилась видимость. Но на старт вышли все зарегистрированные участники "Буран Дея" - всего 55 человек", - сказали в пресс-службе.

Трасса для гонки с трамплинами, горками и поворотами расположена в центре города в районе Качгортинской курьи (залив на реке Печоре), ее протяженность чуть более тысячи метров. Участники состязались в классах "Буран" - на снегоходах "Буран", и "Свободный" - на любых других типах снегоходов.

Как рассказала ТАСС победительница гонки среди женщин Елена Стремоусова, в этом году трасса была сложнее обычного. "Очень много снега и кочек в этом году, ехать было непросто", - пояснила собеседница агентства. Стремоусова участвует в гонках восьмой раз, а первое место заняла третий раз. "Сейчас соревнуюсь на "Буране", который выиграла два года назад, а до этого ездила на "Буране", который подарили родители", - рассказала победительница.

Среди юниоров (от 18 до 25 лет) победу одержал Кирилл Чупров, среди ветеранов (старше 55 лет) Василий Попов, в возрастной группе до 55 лет Алексей Попов, в классе "Свободный" первое место занял Виталий Стремоусов.

Для зрителей работали интерактивные площадки, в том числе этнотуристические, было организовано катание на оленях и ресторанный дворик, где можно было продегустировать блюда северной кухни.

"Мне хотелось бы, чтобы эти состязания носили международный характер. Но сегодня здесь есть две стороны медали: с одной стороны, "Буран Дей" - соревнования, с другой стороны - настоящий семейный праздник для жителей нашего округа. Мы в этом году максимально перевели "Буран Дей" в семейный формат - формат для встречи хороших друзей и общения", - приводит пресс-служба слова губернатора НАО Александра Цыбульского.

О соревнованиях

Соревнования по кроссу на снегоходах на Кубок Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации Артура Чилингарова проводятся в Нарьян-Маре каждую весну. Впервые гонки на снегоходах "Буран" прошли 12 апреля 1997 года и были призваны возродить традиции российского снегоходного спорта и поддержать отечественного производителя "Буранов". Название "Буран Дей" соревнования получили в 2010 году.