Квинтет Игоря Бутмана завершил джазовый фестиваль в образовательном центре "Сириус"

СОЧИ, 9 марта. /ТАСС/. Джазовый фестиваль под руководством Игоря Бутмана, который проходил в образовательном центре "Сириус" в Сочи с 7 по 9 марта, завершился выступлением самого маэстро и его квинтета при участии пианиста Олега Аккуратова.

"Сегодняшний концерт для нас особенный, второй год подряд мы проводим этот фестиваль и участвуем в нем. Мы привезли сюда очень хороших музыкантов, и сегодня наш концерт станет очередным доказательством, что джаз востребован в России, что джаз востребован в "Сириусе", и что он востребован и студентами, и взрослыми, и детьми. В нем есть все, чтобы обогатиться духовно и физически", - сказал перед заключительным концертом в субботу журналистам Бутман.

Джазовый фестиваль в "Сириусе" открыл 7 марта британский исполнитель Энтони Стронг, во второй день выступил коллектив Highlands Project с Балеарских островов. Как уточнили ТАСС в пресс-службе "Сириуса", за три дня фестиваля его посетили примерно три тысячи человек, среди которых - около 450 воспитанников центра.

Образовательный центр "Сириус" в Сочи создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина с целью раннего выявления, развития и дальнейшей профессиональной поддержки одаренных детей. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из многих регионов России.