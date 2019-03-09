В РПЦ считают, что искренность извинений в Прощеное воскресенье не зависит от их формы

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Форма, в которой верующие могут принести извинения своим близким в Прощеное воскресенье, не имеет значения, если намерения человека искренни. Такое мнение высказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Независимо от уровня развития технологий, любое движение души можно превратить в формальность. Если человек не вкладывает в просьбу о прощении, с которой он обращается к близкому или дальнему человеку, ничего кроме пустой формы, в каком бы виде эта форма ни осуществлялась - в электронном, вербальном - неважно, то, конечно, смысл в этом теряется. Если же человек вкладывает в нее [просьбу] содержание, искреннее отношение к этому - то, я думаю, что в этом случае форма не является препятствием для выражения подлинных чувств и намерений", - поделился он своим мнением с ТАСС в субботу.

Ранее в телепередаче "Церковь и мир" председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сказал, что "нет ничего проще, чем в церковный праздник разослать по sms коллективное поздравление, а в Прощеное воскресенье разослать по sms просьбу о прощении. Самое трудное, действительно, - это простить реального обидчика или попросить прощения у того, кого мы реально обидели, кто находится рядом с нами, может быть, каждый день, и кто эту обиду носит в сердце".

Церковь, по его словам, ждет от людей стремления к самоочищению и исправлению своих ошибок. "Иногда это представляет собой целый нравственный подвиг, но церковь неслучайно призывает верующих к тому, чтобы этот подвиг совершить, потому что без вот этого самоочищения невозможно вступить на путь покаяния. А путь покаяния представляет собой не только раскаяние человека в каких-то грехах, но направлен на то, чтобы человек исправил свое поведение. То есть, если он кого-то обидел, надо по крайней мере попросить прощения, а еще лучше - загладить обиду какими-то добрыми делами, добрыми поступками, добрым отношением к человеку", - сказал митрополит Иларион.

Прощеное воскресенье - последний день Масленой недели перед Великим постом, в православии начинающейся за 55 дней до Пасхи. Он посвящен духовному очищению после праздника перед предстоящим постом. В этот день принято просить у близких прощения за причиненные обиды и навещать могилы родных, а в храмах вечером совершается особый чин прощения.