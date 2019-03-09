Отправка международных рейсов из аэропорта Каракаса затруднена

КАРАКАС, 9 марта. /ТАСС/. Вылет международных рейсов из аэропорта Майкетии имени Симона Боливара, расположенного близ Каракаса, затруднен из-за отсутствия электричества. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В терминалах аэропорта свет периодически появляется благодаря резервным источникам, но затем пропадает вновь. Авиакомпаниям приходится записывать данные пассажиров для регистрации и проверять их вручную. Это серьезно задерживает процесс регистрации, тем более что вместимость летающих через Атлантику лайнеров обычно составляет 300-350 человек. Впрочем, пассажиропоток сейчас небольшой - на каждый рейс прибывает по 50-70 человек, что отчасти спасает ситуацию.

Тем не менее, в аэропорту, по наблюдениям корреспондента ТАСС, скопились сотни людей с сумками и чемоданами. В терминале душно. Многие лежат на полу. Информация о части рейсов отсутствует, сотрудники авиакомпаний советуют ждать.

В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

Сейчас электроснабжение в отдельных районах Каракаса восстановлено. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдеп США отверг эти обвинения.