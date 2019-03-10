Вторая группа детей из Сибая прибыла на лечебный отдых в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 марта./ТАСС/. Вторая группа детей из башкирского Сибая, где ухудшилась экологическая обстановка из-за тления руды на местном карьере, прибыла на оздоровительный отдых в Крым, говорится в распространенном сообщении пресс-службы Министерства курортов и туризма республики.

"Вторая группа детей из города Сибай в возрасте 12-15 лет в сопровождении сотрудников образовательных учреждений, медицинских работников и воспитателей пройдут плановое обследование и оздоровление в санатории "Мечта" в Евпатории", - сообщили в пресс-службе.

По словам министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко, первая группа из 250 детей, многие из которых страдают хроническими заболеваниями, лечилась в Евпатории в течение двух недель. Они вернулись домой 6 марта.

"Ребята получили полный комплекс медицинских услуг: обследование, ингаляции, занятия лечебной физкультурой, плавание в бассейне, а также полноценное пятиразовое питание, включающее фрукты и овощи… Помимо этого, с детьми проводились учебные занятия и экскурсии по Крыму", - приводятся в сообщении слова Волченко.

Вторая группа школьников, в которой также 250 детей, проведет в Евпатории тоже две недели. Путевки в Крым получили те, кто проживает в непосредственной близости от тлеющего карьера и исключительно по медицинским показаниям. Вместе с детьми на полуостров едут 30 сопровождающих, в том числе бригада врачей.

Санаторий "Мечта" специализируется на лечении заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, дыхательной системы. Курорт Евпатория находится на западном побережье Крыма на берегу Каламитского залива Черного моря и известен природными условиями, которые способствуют естественному оздоровлению организма, сообщается на официальном сайте здравницы.