Аэропорт Мурманска закрыли из-за метели

МУРМАНСК, 10 марта. /ТАСС/. Аэропорт Мурманска закрыт из-за метели, задержаны все рейсы. Об этом сообщили ТАСС в справочной аэропорта.

"Аэропорт закрыт сегодня с 11:55 до 15:00 мск из-за метели. Все рейсы задержаны", - сообщили ТАСС в справочной авиаузла.

По информации онлайн-табло аэропорта, задержан рейс Мурманск - Санкт-Петербург, который должен был вылететь в 11:30 мск, а также два рейса на Москву, которые должны были стартовать в 13:10 мск и 14:10 мск. Задержаны шесть рейсов на прилет: аэропорт пока не принимает самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска.

По данным Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9-10 марта проходит очередной циклон со снегопадами и сильным ветром порывами до 15 м/с. Температура воздуха днем - минус 4 градуса.