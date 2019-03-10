Российские соотечественники в Анталье отметили Масленицу

АНКАРА, 10 марта. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Российские соотечественники в Анталье отмечали в субботу Масленицу. Традиционное угощение сопровождалось театральным выступлением учеников Частной московской международной школы, дети также водили хороводы и колядовали.

В рамках праздничных мероприятий также проходила ретро-выставка под названием "Проводы русской зимы". Для этого Музей социалистического быта доставил из Татарстана собственную экспозицию, которая рассказывала посетителям, что Масленица ранее называлась "проводы русской зимы".

"Наша выставка рассказывает гостям, как праздник отмечался в СССР в 70-е и 80-е годы XX века. Специально к мероприятию мы изготовили по старым чертежам сани в натуральную величину. Но, конечно, для полноценного ощущения динамики мы встроили в них специальные колеса, - рассказал ТАСС директор музея Рустем Валиахметов. - Также был сконструирован макет русской печи, на который каждый желающий может забраться и сделать памятную фотокартинку".

Организаторы рассказали, что из Москвы была доставлена различная тематическая утварь, в том числе коллекция чайной посуды прошлого века, самовары и праздничная народная одежда. "Музей соцбыта представил подборку на тему русского чаепития с дегустацией популярных в недавнем времени сортов чая", - добавил Валиахметов.

Гостей праздника в Анталье, среди которых были не только представители разных национальных диаспор, но и граждане Турции, угощали русскими блинами и другими традиционными блюдами.