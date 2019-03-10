Единый реестр гидов-экскурсоводов создадут на Северном Кавказе в сентябре 2019 года

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Фонд "ПосетиКавказа" при участии властей регионов Северо-Кавказского федерального округа сформирует в сентябре 2019 года единый реестр гидов-экскурсоводов, прошедших добровольную аттестацию. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор фонда "ПосетиКавказ" Станислав Аристов.

Фонд "ПосетиКавказ" был создан в 2013 году и занимается поддержкой и продвижением культурно-просветительских, образовательных, научно-исследовательских проектов в регионе. Фонд выступил организатором серии бизнес-сессий "Инвестируй в Кавказ" в 2017 году, проводит медиафестивали, экспертные конференции и форумы, выступает партнером ряда регионов Северо-Кавказского федерального округа в продвижении туристического потенциала. С 2019 года ему переданы полномочия по поддержке инвестиционных проектов в сфере туризма.

"Подписано соглашение между субъектами Северо-Кавказского федерального округа, оператором соглашения выступает фонд "ПосетиКавказ". Предметом соглашения является программа мероприятий по межведомственному взаимодействию и участию в достижении показаний майского указа президента РФ", - сказал Аристов.

"Если говорить о конкретике, то данное соглашение предусматривает взаимодействие при развитии межрегиональных маршрутов, создание единого реестра гидов-экскурсоводов, прошедших добровольную аттестацию, развитие железнодорожного туризма, координацию усилий по продвижению Северного Кавказа в целом на международных туристических рынках, то есть это совместное участие в выставках, и обмен статистической информацией", - уточнил он, пояснив, что закончить формирование единого реестра гидов-экскурсоводов планируется в сентябре 2019 года.

Аристов добавил, что в планах фонда - создание для туристов единого событийного календаря и продвижение на туристском рынке не отдельных регионов Северного Кавказа, а всего округа в целом.

"Это позволит регионам стать более заметными, а также сэкономить свои региональные ресурсы и направить их, допустим, на развитие инфраструктуры и создание своих региональных туристских продуктов", - пояснил он.

Ранее на Российском инвестиционном форуме в Сочи замминистра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева сообщала ТАСС, что фонд "ПосетиКавказ" намерен разработать систему сертификации и стандартизации объектов туристической инфраструктуры для регионов Северного Кавказа. XIV Международная туристическая выставка "Интурмаркет" проходит в Москве с 9 по 11 марта.