Путин выразил соболезнования властям Эфиопии в связи с авиакатастрофой

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зевде и премьер-министру республики Абию Ахмеду в связи с крушением пассажирского самолета Ethiopian Airlines после вылета из Аддис-Абебы. Текст телеграммы опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

"Примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, разбившегося при вылете из аэропорта Аддис-Абебы. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество не покинет их в этот тяжелый час", - говорится в сообщении.

Лайнер, следовавший из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в воскресенье утром недалеко от города Дебре-Зейт. На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. По данным авиаперевозчика, выживших в авиакатастрофе нет.

Представители посольств РФ в Кении и Эфиопии сообщили ТАСС, что информация о российских гражданах на борту потерпевшего крушение самолета уточняется.