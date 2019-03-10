Ньюмен может исполнить версию своего нового сингла на Универсиаде в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Хедлайнер Универсиады британский певец Джон Ньюмен не планирует исполнять в Красноярске свой новый сингл Feelings ("Чувства"), но может спеть его небольшую версию. Об этом артист сказал в воскресенье журналистам.

Поп-исполнитель представил свой новый сингл Feelings 6 марта этого года.

"Я спросил свою команду, будем ли мы исполнять песню Feelings, мне сказали "нет". Я сам очень хотел бы ее исполнить, знаю, что сингл очень хорошо приняли в России, что зрители рады были бы услышать. Но команда моя сказала, что мы пока еще не готовы, еще не организовали ее должным образом. Может быть, маленькую фортепианную версию, что-нибудь такое, мы все-таки сделаем", - сказал Ньюмен.

Он подчеркнул, что ему нравится выступать перед российской публикой, которая очень внимательно слушает артиста и от всей души поздравляет с удачным выступлением.

Ньюмен сказал, что впервые приехал в Сибирь. "С большим интересом смотрю на красоту вашей природы, на ваши традиции, на то, как выглядит ваша страна. В этой части России я еще не бывал и хочу увидеть как можно больше", - сказал артист.

Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.