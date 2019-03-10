Фестиваль "Московская Масленица": как в столице проводили зиму

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Ксения Асафова/. Фестиваль "Московская Масленица" завершается в столице в воскресенье, 10 марта. Праздничные гуляния на протяжении десяти дней проходили на 24 площадках в центре и других районах города, а также в парках. Одну из этих точек посетил корреспондент ТАСС, понаблюдав за тем, как жители и гости столицы провожают зиму и встречают весну в сердце города - на Площади Революции недалеко от Кремля.

Праздничная карусель впечатлений

На улице было пасмурно, немного ветрено и по-весеннему промозгло, постепенно начинало вечереть. Из-за невысокого белого заборчика, которым было огорожено место проведения фестиваля, виднелись огоньки двухэтажной карусели, и над всей площадкой уже зажглась иллюминация. И если перед входом было пустынно, то внутри между торговыми павильонами и киосками с едой неспешно прогуливались люди - женщины с детьми, пожилые пары, молодежь.

Внутренний двор был украшен лентами с флажками, из бутафорских пеньков торчали живые ветки с появившимися почками, а на ветках висели картинки с солнцем и разноцветные ленты. Перед входом на бесплатную карусель выстроилась небольшая очередь из желающих прокатиться, правда, детей среди них было только пятеро.

"Посетителям весом до 75 кг можно кататься на любых фигурках, если вес больше, то все фигурки, кроме лошадок. Лошадки со столбиками до потолка - подвижные", - пока оператор заканчивал несложный инструктаж перед аттракционом, дети уже выбрали, на чем хотят кататься, и как только вход открылся, дружно побежали занимать места на лошадках на втором этаже. Заезд длился около четырех минут.

"Мы с подругой покатались на карусели. Можно считать, что я ходила на разведку, завтра вернусь сюда с ребенком", - засмеялась Татьяна из Москвы, рассказывая о своих впечатлениях от поездки.

Оператор аттракциона отметил, что на карусели ежедневно катается около пяти тыс. человек. "Вчера была отличная погода - вообще хорошо шло дело, сегодня чуть поменьше народу. Вообще у нас катается до пяти тысяч человек за день, а рядом, на Манежной - до десяти тысяч. В основном, люди среднего возраста, дети - только в утренние часы", - сказал он.

Начинки для экзотики и классики

Ровными рядами от входа протянулись торговые палатки с разнообразными продуктами, объединенными одной тематикой - все это можно использовать в качестве начинки для блинов: здесь и творог, и рыба, и сметана, и варенье, и мед, и многое другое. На витринах аккуратно расставлены статуэтки из гжели, глиняные и деревянные безделушки, детские игрушки, сделанные своими руками. Самая большая очередь скопилась у павильона с постельным и столовым бельем, женщины интересовались у продавца, откуда товар и какие еще есть расцветки.

Внезапно в воздухе отчетливо послышался запах жарящегося шашлыка - это в зоне ресторанчиков начали готовить новую порцию угощения для проголодавшихся гостей. Киоски с едой были представлены в таком изобилии, что посетители не торопились делать выбор, и долго ходили, присматриваясь к разноцветным вывескам. Шла бойкая торговля блинами со всевозможными начинками, оладьями, сбитнем, пончиками, вафлями и другими сладостями.

В одном из киосков продавались блины розового, желтого, голубого и черного цвета. "Черные - это с чернилами каракатицы, розовые - со свекольным соком, желтые - с куркумой, а в голубые добавляется сироп Блю Кюрасао. Мы можем сделать и радужные, из всех четырех цветов", - объяснил продавец подошедшим покупателям.

Пожилая пара, прогуливавшаяся мимо вывесок с экзотическими блюдами, признались, что намерены купить порцию традиционных блинов.

"Мы только пришли, но нам уже здесь очень нравится, идем кушать блины. Жена хочет гречишные, а я, наоборот, пшеничные. Мне тут предложили блины с какими-то куриными шариками - нет, я хочу традиционные русские, чтобы душа заиграла", - сказал Александр Павлович, и они двинулись дальше.

Рядом послышалась иностранная речь, оказалось, что на фестивале гуляли и зарубежные гости. И, в отличие от многих москвичей, Симон и Анна из Германии попали на "Московскую Масленицу" не случайно. "Я со своей младшей сестрой приехал в Москву из Германии на период отпуска, о фестивале прочел в интернете, когда готовился к поездке, и мы решили зайти. Я слышал, что в России провожают зиму, это интересно, нам здесь нравится, и я планирую попробовать русские блины с икрой", - сообщил ТАСС о своих планах Симон.

Повстречались и довольные туристы из Австралии, и гости из городов России - Сочи и Новороссийска. "Мы случайно попали на фестиваль, он прекрасный. Ребенок играл в кости с лешими и чертями, мы были на разных мастер-классах, было любопытно", - сказал Александр из Новороссийска, приехавший погулять по Москве с семьей.

Блины своими руками

Большой интерес у публики вызвал мастер-класс по приготовлению блинов, который проходил в теплом павильоне. Параллельно с кулинарным процессом инструкторы рассказывали собравшимся детям и родителям о разных рецептах теста и начинках. Ребята приняли участие в приготовлении овсяного теста и выпекании кружевного блина, а затем все вместе полакомились результатом своей работы.

"Я приготовила очень вкусный блин и узнала очень много нового об этом блюде, начинках к нему, разновидностях муки. Я даже не знала, что можно делать блины с авокадо, и что блины и блинчики - это разное", - сказала, дожевывая блин собственного приготовления, студентка Алина.

Главный повар площадки Юрий рассказал, что для каждого мастер-класса используются разные виды теста и начинок. "Мы готовим пшеничные, овсяные, черемуховые и другие блины, вчера пекли блины в печах, на настоящих углях, посетителей очень много. В одном классе могут принять участие до десяти детей с родителями, мы стараемся делать так, чтобы дети все делали сами. В течение дня к нам приходит до 140 человек", - сказал он.

Уличный театр

Также на площадке работали мастерские по столярному делу и по рисованию, и ни один мастер-класс не пустовал.

В глубине площадки масленичных гуляний расположилась игротека с механическим театром, силомером, большим пазлом и магнитным деревом, которое можно было оклеивать фигурками листьев и птиц. К силомеру подбежали мальчик с девочкой 5-6 лет, и аниматор объяснил им правила игры. "Силомер надо сдвинуть с места таким движением, как будто раскатываешь блин, и если он докатится до отметки "100" - значит, ты победил, но если приложить слишком много сил, то силомер укатится дальше и упадет, тогда победа не засчитывается", - сказал он, но девочка уже толкнула силомер, и он медленно подъехал к отметке "50".

Тем временем началось представление уличного театра, мгновенно вызвав интерес у посетителей. Около 60 человек собрались вокруг сцены, где показывали спектакль "Руслан и Людмила". Семейные пары весело переглядывались, разговаривали между собой и посмеивались, а дети собрались у самых подмостков и смотрели на происходящее со всей серьезностью - их явно впечатлила сцена битвы Руслана с головой, которая дула на богатыря разноцветными конфетти.

"Моя 12-летняя дочка в восторге, она и покаталась на карусели, и поиграла в игровой зоне, и поучаствовала в мастер-классах, и посмотрела спектакль. Мы приходим сюда второй день подряд, и, может, заглянем на другие площадки", - сказала Раиса. Девочка Женя сообщила, что ей больше всего понравился кулинарный мастер-класс и похвасталась, что ей удалось обыграть более взрослого мальчика в боях на резиновых мечах. "Я выбила у него из рук меч и победила", - сказала она.

"Приятно работать на такой площадке, даже когда погода бывала "нелетная", люди все равно приходили, блины кушали. И здесь есть праздничная атмосфера: все отдыхают, гуляют, музыканты ходят, детишки играют, иностранцы заглядывают, и мы их немножко понимаем, и они нас. Так что все хорошо", - поделилась впечатлениями о работе на площадке продавщица Вита.