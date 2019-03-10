Принцесса Монако пожелала побывать в Удмуртии и посмотреть цирковой фестиваль

ИЖЕВСК, 10 марта. /ТАСС/. Принцесса Монако Стефания Мария Елизавета Гримальди впервые посетила фестиваль циркового искусства в Ижевске, также она побывала с экскурсией в зоопарке Удмуртии и местном кафедральном соборе. Об этом в воскресенье сообщил журналистам директор государственного цирка Удмуртии Андрей Лещинский.

"Сегодня экскурсионная программа была небольшая, она составлена из пожеланий самой принцессы. Это посещение зоопарка, причем достаточно основательное, и Свято-Михайловского кафедрального собора, памятника архитектуры и духовного центра города и республики. После этого была встреча с главой Удмуртской Республики", - сказал он, отметив, что затем принцесса приехала в цирк. Лещинский подчеркнул, что для ижевского фестиваля, который входит в пятерку лучших во всем мире, большая честь принимать у себя в гостях титулованную особу.

"Принцесса на рядовой фестиваль никогда бы не поехала, у нее очень плотный график. Мы ждем, чтобы традиция [проведения ижевского фестиваля] продолжалась, мы ждем, чтобы лучшие мировые артисты к нам приезжали", - сказал он.

По словам председателя жюри международных состязаний Дмитрия Иванова, это первый визит принцессы, которая до сих пор бывала только в Москве и Санкт-Петербурге, в удаленный российский регион, и увиденным она осталась довольна.

"Она сказала, что все весьма достойно. Уж поверьте, она человек искушенный и особое внимание обращает на то, как содержатся животные в зоопарке: большие вольеры, животные себя чувствуют как на свободе, более того, в нашем зоопарке животные размножаются, причем такие уникальные виды животных, как краснокнижные. Мне кажется, что республика, регион произвел на нее хорошее впечатление", - сказал Иванов журналистам.

Награды победителям

По данным пресс-службы главы и правительства Удмуртии, на гала-представлении в цирке принцесса поблагодарила хозяев за радушный прием, отметила высокий уровень ижевского фестиваля, а также вручила награды победителям. Обладателями фирменных золотых статуэток в виде медведей на шаре стали артисты из Китая, представившие номер с моноциклами, российские канатоходцы под руководством Сайракан Суанбековой, российский клоун Владимир Дерябкин, а также представители Кореи с номером "Большой полет".

Международный цирковой фестиваль проходит в Удмуртии с 2008 года. В 2019 порадовать своим искусством зрителей прибыли коллективы из пятнадцати стран - Австрии, Польши, Эфиопии, Чехии, Великобритании, Украины, Эквадора, Австралии, Франции, Мексики, Испании, США, Китая, Северной Кореи и России. В течение пяти дней, с 6 по 10 марта, в программе циркового праздника были 20 номеров самых разных жанров и направлений.