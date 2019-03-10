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Женщины-заключенные московского СИЗО посетили концерт в этом изоляторе

Среди исполнителей, участвовавших в концерте, были артисты студии "Голос" и певец Максим Лидов

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Концерт эстрадной музыки по случаю 8 марта прошел в СИЗО №6 Москвы, его посетили более 260 женщин-заключенных. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

"Сегодня ОНК и общественная организация "Опора нации" организовали концерт эстрадной музыки в СИЗО номер 6, где содержатся в основном женщины. Всего мероприятие посетили 260 заключенных, из них более 160 - это обвиняемые и подозреваемые", - сказал Мельников.

По его словам среди исполнителей, участвовавших в концерте, были артисты студии "Голос" и певец Максим Лидов. "Впервые подобное мероприятие было для обвиняемых и подозреваемых. Ранее такого рода концерты устраивали для женщин-осужденных", - заключил сопредседатель ОНК.

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