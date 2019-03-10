Глава МИД Австрии рассказала, что машина с автографом Путина отдана на благотворительность

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Свадебный автомобиль Volkswagen Beetle министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль с автографом президента России Владимира Путина был передан на благотворительность. Об этом глава австрийского МИД рассказала в интервью, опубликованном в воскресенье вечером на сайте газеты "Коммерсантъ".

"В конце года у нас проводится традиционный телемарафон - аукцион "Свет в темноте" [благотворительный телемарафон Licht ins Dunkel]. И как раз там был продан ретро-автомобиль Volkswagen Beetle с нашей свадьбы, - сказала она. - Он не принадлежал нам, мы получили его на время нашей свадьбы, а в день праздника сообщили гостям, что хотим затем передать его на благотворительные цели".

По словам Кнайсль, собранные в ходе проекта деньги передали реабилитационному центру иппотерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенному в городе Швехат (федеральная земля Нижняя Австрия). "Благодаря занятиям с животными, с лошадьми, дети снова приобретают уверенность в себе. Я хочу потом сама побывать там", - рассказала министр.

Глава австрийского МИД подчеркнула, что заранее понимала, что участие российского лидера в церемонии привлечет внимание журналистов. "Когда я узнала, что он согласился, мне было ясно, что это найдет отклик в СМИ. Но Владимир Путин с присущим ему обаянием радостно разделил с нами праздник", - отметила Кнайсль.

18 августа 2018 года Владимир Путин посетил церемонию бракосочетания Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера в австрийской земле Штирия. Президент подарил молодоженам картину, масловыжималку и тульский самовар, и привез с собой Кубанский казачий хор. Также российский лидер вместе с другими гостями на память оставил для молодоженов автограф на белом кабриолете Volkswagen Beetle.