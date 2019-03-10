Спасатели предупредили об опасности лавин в Мурманской области

ТАСС, 10 марта. Высокая степень лавинной опасности прогнозируется в Хибинском районе Мурманской области. Об этом сообщило главное управление МЧС РФ по региону.

"В Хибинском горном массиве прогнозируется высокая степень лавинной опасности - 4 балла из 5 по Европейской шкале лавинной опасности. Снежный покров слабо закреплен на большинстве склонов. Обрушение возможно при незначительной дополнительной нагрузке", - говорится в сообщении пресс- службы ведомства.

Спасатели рекомендуют воздержаться от выхода в горы. "Катайтесь только в зонах разрешенного катания на оборудованных (подготовленных) склонах, не уходите за границы подготовленных трасс горнолыжных комплексов! Не катайтесь в условиях плохой видимости", - говорится в сообщении.