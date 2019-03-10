В Японии пройдут траурные мероприятия по случаю годовщины землетрясения и цунами

ТОКИО, 11 марта. /ТАСС/. Памятные мероприятия по случаю восьмой годовщины мощного землетрясения, вызвавшего цунами, которое 11 марта 2011 года обрушилось на северо-восточные регионы Японии и привело к аварии на АЭС "Фукусима-1", пройдут в понедельник по всей стране. Минута молчания будет объявлена в 14:46 по местному времени (08:46 мск), когда восемь лет назад у побережья префектуры Мияги был зафиксирован подземный удар магнитудой 9,0.

В результате той трагедии погибли 18,4 тыс. человек. Более половины из них - это жители Мияги, также большое количество жертв было зафиксировано в соседних префектурах Иватэ и Фукусима. Еще 3,7 тыс. умерли в течение последующих лет от обострившихся заболеваний и других причин, связанных с тем, что они пережили.

Из прибрежных районов были эвакуированы сотни тысяч человек. Спустя восемь лет во временных домах продолжают жить около 52 тыс. японцев из пострадавших регионов. По сравнению с 2011-2012 годами этот показатель сократился в восемь раз. Полностью расселить их планируется к 2022 году.

Землетрясение и цунами уничтожили практически всю прибрежную зону в префектурах Мияги, Иватэ и Фукусима, Мощные волны, достигавшие в высоту более 10 метров, сравняли с землей целые города и деревни даже в тех местах, где береговая была достаточно высокой. Несмотря на то, что японские ученые не прогнозируют в этом регионе таких же сильных землетрясений, власти учли ошибки и сейчас вкладывают большие средства на насыпные работы, а также строительство стен и других укреплений на побережье, которые смогли бы препятствовать удару стихии.

Тем не менее даже эти усилия не могут пока вернуть жизнь в этих префектурах в обычное русло, и покинувшие после трагедии родные места японцы не спешат сюда возвращаться. Согласно недавним подсчетам телеканала NHK, наибольший отток населения произошел в городах Онагава и Минамисанрику в префектуре Мияги. Там количество жителей сократилось на 40% и 34% соответственно по сравнению с периодом до цунами. Чуть лучше дела обстоят в прибрежных городах префектур Иватэ и Фукусима, где население уменьшилось на 15-25%.

Между тем, согласно соцопросам NHK, проведенным в пострадавших регионах, по меньшей мере 63% проживающих там людей считают, что процесс восстановления практически не продвигается или продвигается, но очень медленно. Больше всего опасений у жителей вызывает состояние экономики и плохие перспективы для развития бизнеса, связанные в том числе с сокращением населения и отъездом из этих мест молодежи.

Спорт как символ восстановления

К нынешней годовщине власти приурочили открытие 80-километрового участка новой скоростной магистрали, которая связала прибрежный городок Камаиси (префектура Иватэ) с более крупным населенным пунктом Ханамаки, где находится аэропорт. "За последние восемь лет пострадавшие районы столкнулись со множеством различных проблем, однако процесс восстановления продолжается, и мы можем своими глазами увидеть, как открываются новые автомобильные и железные дороги", - отметил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Правительство в последние годы активно продвигает организацию крупных спортивных мероприятий на северо- востоке страны и привлекает туда туристов. Так, Камаиси был выбран одним из городов, где в сентябре пройдет чемпионат мира по регби. Строительство нового шоссе должно облегчить путь до стадиона спортсменам и болельщикам.

Не обойдет пострадавшие префектуры стороной и Олимпиада 2020 года. Олимпийский огонь будет зажжен в годовщину трагедии - 11 марта. После этого к 20 марта его привезут в Японию, а 26 марта в префектуре Фукусима начнется сама эстафета олимпийского огня. В Фукусиме также должны пройти соревнования по бейсболу и софтболу, которые впервые вошли в олимпийскую программу.

Ситуация на "Фукусиме-1"

Ликвидация последствий аварии на АЭС "Фукусима-1" продолжает оставаться одной из самых главных проблем для японских властей после землетрясения и цунами 2011 года. Сроки отдельных работ там неоднократно переносились, к примеру, недавно очередная отсрочка коснулась извлечения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) из специальных бассейнов на третьем реакторе станции.

В результате специалисты компании-оператора Tokyo Electric Power смогут начать пробное извлечение ОЯТ не в марте, как было запланировано, а не раньше апреля. Полноценные же работы по извлечению 566 топливных стержней теперь смогут быть осуществлены только летом или позднее. При этом изначально их готовились осуществить четыре года назад.

Эксперты энергокомпании продолжают исследовать и другие реакторы станции, пострадавшие сильнее. Так, в феврале обследование второго реактора помогло подтвердить возможность перемещения обломков в тех местах установки, где произошло расплавление ядерного топлива.

Общие расходы на демонтаж АЭС "Фукусима-1" в 2016 году были оценены правительственными экспертами в 8 трлн иен (более $75 млрд), но эта сумма, видимо, будет возрастать. Ассигнования на работы будут делаться в первую очередь из особого фонда, который пополняет компания Tokyo Electric Power за счет доходов от продажи электроэнергии. На полный демонтаж станции отводится 30-40 лет.