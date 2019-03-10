Для чиновников и парламентариев подготовили постное меню

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Комбинат питания "Кремлевский" вводит с понедельника раздел "постное меню" для госслужащих и парламентариев, решивших отказаться от молока и мяса на время Великого поста.

В столовых, кафе и буфетах в зданиях администрации президента, правительства, Госдумы, Совета Федерации, Центризбиркома ежедневно будут в наличии более 80 разных постных блюд, рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова. "Среди них, например, 15 постных супов стоимостью от 45 до 75 рублей, 12 салатов по 40-85 рублей, 15 гарниров по 35-95 рублей, а также 40 видов вторых блюд и закусок по цене от 40 до 130 рублей", - перечислила она. Крылова добавила, что "на завтрак всегда предлагается несколько видов постных каш стоимостью от 25 до 40 рублей".

Комбинат питания "Кремлевский" Управления делами президента РФ более 15 лет на время Великого поста обязательно вводит расширенный ассортимент блюд без мяса и молока. Блюда из постного раздела обычно выбирают от трети до половины посетителей. Для тех, кто пост не соблюдает, повара, как обычно, готовят блюда с использованием мяса и молока.