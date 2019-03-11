Автопробег из Владивостока в Таллин в честь "Тотального диктанта" стартовал от ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 11 марта. /ТАСС/. Три микроавтобуса с участниками автопробега "Тотальное путешествие-2019", организованного в преддверии "Тотального диктанта" нынешнего года, отправились от кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке в Таллин днем в понедельник, сообщил ТАСС координатор "Тотального диктанта" во Владивостоке и участник экспедиции Вячеслав Беляков.

Участникам автопробега предстоит преодолеть более 10 тыс. км, проехав всю Россию от ДВФУ, где в 2018 году писали главный диктант страны, до берегов Балтики, посетить 27 городов, пересечь границу Российской Федерации и Европейского союза. Путешествие займет 29 дней, а конечной его точкой станет Таллин, который в этом году будет столицей "Тотального диктанта".

"От ДВФУ стартовало три "Газели" с общим экипажем восемь человек, но люди в ходе путешествия будут меняться. Наша первая остановка будет уже в Уссурийске (200 км от Владивостока) где мы встретимся с жителями города, поговорим о русском языке, и отправимся далее в Хабаровск. Всего нам предстоит сделать 27 остановок в городах, где мы будем проводить публичные лекции и анонсировать сложные слова из будущего диктанта", - сказал Беляков.

Он добавил, что вместе с остальными участниками автопробега в машинах находятся четыре писателя, которые также будут меняться на протяжении всего пути. Итогом их коллективной работы станет книга о путешествии из Владивостока в Таллин.

Владивосток в восьмой раз присоединится к международной акции "Тотальный диктант", которая пройдет 13 апреля 2019 года по всему миру. В прошлом году город выиграл голосование и стал первой переходящей столицей образовательной акции, где текст читала автор диктанта Гузель Яхина. В 2018 году Владивосток собрал 2780 участников, поставив абсолютный рекорд по количеству иностранных граждан, которые писали специальный тест под названием "TruD". Более 10% всей аудитории этого нового проекта сосредоточилось именно во Владивостоке.