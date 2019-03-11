Власти Москвы посоветовали не парковаться под деревьями и проводами

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Столичные власти рекомендовали водителям в понедельник не парковаться под деревьями и проводами в связи с мокрым снегом и пользоваться наземным транспортом. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Ночью выпал (и продолжает падать) пушистый снег, красивый, но очень мокрый и липкий. На дорогах снежная каша, а еще он липнет на деревья и провода - паркуйтесь от них подальше", - говорится в сообщении.

Кроме того, ЦОДД посоветовал автовладельцам в понедельник в связи с возможным образованием наледи и снежного наката держать дистанцию на дорогах и по возможности воспользоваться метро.

Как сообщалось, в понедельник в Москве ожидается облачная погода с осадками и до четырех градусов тепла. Ночью возможна метель с порывами ветра до 17 м/с.