Экс-глава МИД Бразилии записал музыкальный альбом "для прослушивания в лифтах"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 марта. /ТАСС/. "Музыка для лифтов" - именно так некоторые бразильские дипломаты охарактеризовали дебютную пластинку своего бывшего начальника, экс-министра иностранных дел в правительстве Дилмы Руссефф Антонио Патриоты. Альбом "География чувств" состоящий из девяти композиций был выпущен под псевдонимом Тонио де Агиар (де Агиар - первая, менее известная часть его фамилии - прим. ТАСС), сообщила в воскресенье газета Folha de S.Paulo.

Как отмечает издание, в лифтах штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке служивший там долгие годы дипломат неоднократно слышал произведения соотечественника Антонио Карлоса Жобима. Рассуждая о собственных музыкальных произведениях, он сам употребляет другой эпитет - "ночная".

"Я - ночной композитор, вся моя музыка написана в темное время суток. Пластинка, на мой взгляд, хорошо отражает этот факт", - приводит газета слова Патриоты. По его собственному признанию, большинство композиций родились прямо в здании посольства в Риме, которое он возглавляет с 2016 года. В одном из парадных залов диппредставительства Патриота играет на рояле Steinway.

О том, чтобы записать свои музыкальные произведения, экс-министр впервые всерьез задумался три года назад, пишет издание. В работе над пластинкой Патриоте помогал его соотечественник - саксофонист Лео Гандельман, считающийся одним из самых влиятельных у себя на родине музыкантов. Он выступил не только в качестве продюсера, но и сам исполнил несколько партий в пяти треках альбома.

"Именно Лео сподвиг меня на запись", - цитирует газета слова дипломата. "Чтобы записать диск нужно обладать определенной смелостью. Мне пришлось покинуть зону своего комфорта."

Изначально диск задумывался как чисто инструментальный, но впоследствии на нем появились три композиции с вокалом. Их исполнили один из сыновей бывшего министра и певица Тека Феррейра. Звучание собственного голоса в записи Патриоте не понравилось.