Около 150 тыс. человек приняли участие в акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Количество участников акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" в 2019 году выросло почти вдвое по сравнению с показателем за два предыдущих года, 26 февраля экзамен сдали 150 тыс. человек по всей России. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"150 тыс. взрослых стали участниками всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями". Всероссийская акция… прошла во всех регионах страны. Количество ее участников в этом году почти в два раза больше, чем за два предыдущих года", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что рекордное количество родителей пришли в пункты проведения экзамена Иркутской области - около 50 тыс. человек. В Московской области ЕГЭ сдали свыше 5 тыс. родителей, среди которых ректоры вузов, депутат Госдумы Оксана Пушкина, победитель всероссийского конкурса "Воспитатель года России - 2018" Анастасия Шлемко, бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года по баскетболу Мария Калмыкова, певица Анжелика Агурбаш.

По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, взрослые своим участием в акции должны были показать пример добросовестной сдачи ЕГЭ. "Во всех пунктах, в которых проходит экзамен, обязательна дисциплина. Очень важно, чтобы все школьники были в равных условиях, и на Дальнем Востоке, и в Центральной части России, и на Кавказе", - цитирует пресс-служба Кравцова.

Участие в сдаче экзамена также приняли губернатор Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Омской области Александр Бурков, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. В Саратовской области за парту сел и чемпион Европы и мира по кикбоксингу Даци Дациев, в Архангельской области - призер Олимпийских игр 2004 года Глеб Писаревский. В Ханты-Мансийском автономном округе экзамен сдал участник Паралимпийских зимних игр 2018 года, победитель чемпионата России по горнолыжному спорту и сноуборду 2019 года Михаил Слинкин.

Акция, инициатором которой выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, призвана ответить на вопросы взрослых, связанные с проведением единого государственного экзамена, снять лишнее напряжение.