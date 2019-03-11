В Чехии глобальное потепление привело к рекордному повышению температуры воздуха зимой

ПРАГА, 11 марта. /ТАСС/. В Чехии усиливающиеся процессы глобального изменения климата привели к рекордному росту температуры воздуха зимой. Об этом сообщили ТАСС в дирекции Чешского гидрометеорологического института (ЧГИ).

"На чешском климате отчетливо отражаются усиливающиеся процессы глобального потепления, - отметили там. - Это вывод однозначно следует из проведенного нашими специалистами анализа сводок погоды за последние почти 250 лет. В республике зимы стали значительное теплее, растет среднегодовая температура воздуха".

Самые теплые зимы за прошедшие два с половиной столетия зарегистрированы в XXI веке. Одной из них стала и завершившаяся зима, когда среднесуточная температура воздуха составила плюс 3,6 градуса.

"Это показатель касается, прежде всего, Праги, где находится одна из старейший действующих в мире метеорологических станций. С 1775 года она беспрерывно работает в центре города - во дворце Клементинум. Зарегистрированная прошедшей зимой температура воздуха на 3,3 градуса выше по сравнению со средним значением почти 250-летних наблюдений", - сказали в ЧГИ.

Рекордно теплые зимы наблюдаются в XXI веке. Самая высокая среднесуточная температура воздуха была зарегистрирована в зимнем сезоне 2006/2007 годов - 5,8 градуса. Зимой 2015/2016 года воздух в Праге прогревался до 4,9 градусов.

В Праге наиболее суровые зимы стояли в XVIII и XIX веках. Показатель среднесуточной температуры колебался в пределах немногим ниже нуля или около нуля градусов.