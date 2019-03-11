Воронежский аэропорт принял и отправил все задержанные из-за тумана авиарейсы

ВОРОНЕЖ, 11 марта. /ТАСС/. Сильный туман в аэропорту Воронежа, установившийся с ночи на понедельник, рассеялся. Все ранее задержанные авиарейсы приняты и отправлены в пункты назначения, сообщила ТАСС представитель справочной службы Воронежского аэропорта.

В понедельник сильный туман в аэропорту Воронежа стал причиной отмены двух авиарейсов в Стамбул, а также задержки приема авиарейсов из Шереметьево, Внуково, Домодедово и обратно. Видимость в аэропорту составляла до 100 м, вертикально - 30 м.

"Туман рассеялся, аэропорт возобновил работу в штатном режиме, все авиарейсы принимаем по расписанию. Также приняты и уже отправлены все ранее задержанные рейсы - все улетели в Домодедово, Шереметьево и Внуково", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в метеослужбе аэропорта, в данный момент видимость по полосе составляет более 9 км, вертикальная - 720 м.