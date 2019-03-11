DM: бывшую сиделку Стивена Хокинга отстранили от медицинской практики

ЛОНДОН, 11 марта. /ТАСС/. Бывшая сиделка английского физика-теоретика Стивена Хокинга временно отстранена от выполнения профессиональных обязанностей в связи с обвинениями в нарушениях при уходе за своим пациентом. Об этом сообщила газета The Mail on Sunday .

61-летняя медсестра Патрисия Дауди ухаживала за ученым на протяжении 15 лет, однако в марте 2016 года она прекратила осуществлять медицинский уход за Хокингом в связи решением британского Совета по сестринскому и акушерскому делу (NMC) о приостановлении ее профессиональной деятельности. По данным издания, длительное расследования в отношении Дауди было начато после жалобы со стороны семьи Хокинга. Источник издания, знакомый с этим делом, указал, что против медсестры выдвинуты "довольно серьезные" обвинения, но какие именно, не уточнил.

NMC в феврале 2019 года начал проводить закрытые слушания, которые должны продлится до 21 марта, на них рассматриваются профессиональные аспекты деятельности медсестры. "Все это очень расстраивает. Могу ли я просто сказать "без комментариев" на данный момент? Мне нельзя разговаривать с кем-либо", - приводит газета слова Дауди.

В 2004 году десять медсестер, ухаживавших за Хокингом, обвинили его вторую жену Элейн Мейсон в нанесении побоев их пациенту. Как отмечает издание, неизвестно была ли Дауди среди тех, кто давал показания полиции. Тогда же выяснилось, что Хокинг неоднократно поступал в больницу с телесными повреждениями неизвестного происхождения в виде сломанного запястья, ран на лице и разбитой губы. Он и его супруга отвергали выдвигаемые обвинения, поэтому полиция не предпринимала никаких действий.

Стивен Хокинг умер 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже. В 1963 году у него был диагностирован амиотрофический склероз. Еще спустя 22 года, после воспаления легких, ученый перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. Однако тяжелое заболевание не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности.