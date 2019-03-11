СМИ: автомобили в Японии оснастят системой автоматического торможения в темное время суток

ТОКИО, 11 марта. /ТАСС/. Японские власти намерены обязать автопроизводителей заняться разработкой системы, которая сможет без участия человека останавливать автомобиль в случае его опасного сближения с человеком на неосвещенной дороге. Оснащение автомобилей такой системой с этой весны будет включено в перечень критериев, обязательных для выдачи сертификата о наличии в машине устройства автоматического торможения, сообщила в понедельник газета Asahi. Решение об этом уже приняло министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма.

Ведомство намерено с помощью технических усовершенствований существенно сократить число наездов на людей на неосвещенных дорогах. На них в Японии приходится четверть всех ДТП со смертельным исходом. Система автоматического торможения в такой ситуации должна работать при освещении менее одного люкса, что соответствует наличию только тусклого лунного света.

Устройство должно самостоятельно останавливать автомобиль, движущийся со скоростью до 60 км в час, если перед ним на расстоянии нескольких метров неожиданно возникнет человек. Это потребует очень четкой синхронизации работы камер, радаров, системы управления тормозами и движения автомобиля, а также повышения эффективности его фар.

До середины 1990-х годов число погибших в ДТП составляло в Японии примерно 10 тысяч человек в год. С тех пор этот показатель снижался. В 2018 году таких погибших было уже менее 3,5 тысячи человек. Это в основном было обеспечено за счет развития систем защиты людей внутри автомобиля - подушек безопасности, особых материалов, смягчающих удар и т.д. Эти новшества существенно опережают эффективность устройств, призванных защитить от автомобиля пешеходов и велосипедистов.