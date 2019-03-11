Адвокат призвала суд в Амстердаме вернуть скифское золото в Крым

АМСТЕРДАМ, 11 марта. /ТАСС/. Все экспонаты из коллекции скифского золота были обнаружены в ходе археологических раскопок в Крыму и являются частью его истории. Именно поэтому крымские музеи должны оставаться хранителями уникального собрания. Об этом заявила в понедельник на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую сторону адвокат Мариэль Коппенол-Лафорс.

"Крымские музеи являлись хранителями уникальной коллекции артефактов во время выставки и по-прежнему остаются таковыми, - отметила она. - Все экспонаты были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет научной, исследовательской и археологической работы. Крайне важно для крымских музеев, населения Крыма, работников музея, ученых и исследователей, чтобы уникальная коллекция не была оторвана от своей истории, контекста и документации по политическим причинам".

О расммотрении дела в суде

Российская сторона настаивает на том, чтобы суд Нидерландов вынес решение относительно принадлежности скифского золота, так как суд Киева не сможет принять честное решение, заявила адвокат.

"Можно утверждать, что скифское золото должно быть направлено в Киев без принятия решения относительно правообладания, однако голландский суд должен решить этот вопрос, - заметила она. - Музеи Крыма не смогут рассчитывать на честный суд в Киеве. Крымские музеи не смогут найти адвокатов, которые будут представлять их на Украине, поскольку адвокаты будут опасаться мер со стороны Украины".

"Более того, директорам музея запрещен въезд на Украину, - добавила адвокат. - Все это говорит о том, что спор о праве обладания между Украиной и Крымскими музеями должен быть решен голландским апелляционным судом".

В суде Амстердама проходят слушания по делу о так называемом скифском золоте. Речь идет о коллекции артефактов из крымских музеев, которые были вывезены на выставку в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме, проходившую с февраля по август 2014 года. После воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, кроме крымских музеев заявила также Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до разрешения спора на юридическом основании или до тех пор, пока стороны не придут к мирному соглашению.

В Амстердаме в настоящее время остается более двух тыс. предметов из коллекции скифского золота со страховой оценочной стоимостью около 2 млн долларов. Это экспонаты из Центрального музея Тавриды, Керченского историко- культурного заповедника, Бахчисарайского историко- культурного заповедника и Национального заповедника "Херсонес Таврический". Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, были возвращены Украине.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года принял решение, что скифское золото должно быть возвращено украинской стороне. При этом инстанция отказалась выносить решение о принадлежности, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекция вернется на Украину. 28 марта 2017 года апелляционный суд Амстердама получил апелляцию от крымских музеев на решение по скифскому золоту.