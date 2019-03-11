Таяние снега ускорило подтопление подземных выработок карьера в Сибае

УФА, 11 марта. /ТАСС/. Таяние снега ускоряет подтопление недействующего карьера в башкирском Сибае, тление руды на котором привело к ухудшению экологической ситуации в городе. За ночь уровень воды в подземных выработках карьера повысился на 1,7 м против обычных 1,3, сообщил на совещании в администрации Сибая глава администрации Рустем Афзалов.

С декабря 2018 года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы, причиной которых стало тление руды на закрытом карьере, специалисты проливают очаг. С 8 февраля ведется подтопление подземных выработок карьера, который планируется завершить к 20 марта.

"Приток воды осуществляется очень активно, за прошлые сутки уровень поднялся на 1,3 метра. За ночь воды прибыло на 1,7 м, потому что началось активное таяние снега", - сказал он.

По словам Афзалова, вода прошла уровень 483 м, что составило 82% от необходимого показателя. Отсчет ведется с 549 м подземных выработок карьера. Температура воздуха в Сибае составляет 2 градуса тепла, ветер южный, 7 м/с. По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, запасы воды в снеге на территории города превышают норму на 76%.