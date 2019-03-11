В Волгограде экипаж теплохода спас подростка, решившего покататься по Волге на льдине

ВОЛГОГРАД, 11 марта. /ТАСС/. Экипаж речного трамвайчика, курсировавшего по Волге от пристани в Кировском районе Волгограда на остров Сарпинский, спас решившего покататься на льдине подростка, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе мэрии Волгограда, уточнив, что инцидент произошел 8 марта.

По данным метеорологов, в последние дни в Волгограде и области установилась средняя за день температура на отметке выше ноля градусов. На Волге, которая в районе Волгограда замерзала лишь частично, наблюдается ледоход.

"Капитан речного теплохода ОМ-153 Николай Белоусов, отправляясь по Волге от пристани "Руднева" (Кировский район Волгограда - прим. ТАСС), заметил в 300 м ниже по течению на дрейфующей льдине подростка [...], капитан немедленно направил теплоход на помощь мальчику",- сказано в сообщении.

Теплоход подходил к льдине носовым трапом, экипаж беспокоился, что подросток испугается и прыгнет в воду. До берега было около 20 м, но в холодной воде и в теплой верхней одежде он просто не смог бы доплыть. "Парня забрали на борт, перепуганный был, но, к счастью, все обошлось, парнишка даже ноги не замочил",- приводит мэрия слова капитана теплохода Белоусова.

На берегу 16-летнего подростка встречали врачи. Выяснилось, что льдину размером 3 на 4 м трое мальчишек столкнули с берега в воду и планировали немного покататься на мелководье. Из-за сильного течения подростка, который первым забрался на лед, быстро отнесло на глубину. "Благодаря оперативным и умелым действиям команды теплохода подросток провел на льдине не более 15 минут и в целости и сохранности был доставлен на берег",- отмечается в сообщении администрации Волгограда.