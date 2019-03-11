Кабмин готовит отзыв на законопроект о запрете клеток в судах

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Правительство РФ в настоящее время готовит отзыв на законопроект сенаторов о запрете на использование в залах суда защитных кабин, в том числе металлических клеток. Об этом сказал журналистам в понедельник уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин.

"Правительство готовит отзыв на этот законопроект. Я не хочу раскрывать его содержание, но позиция министерства [юстиции] заключается в том, что такой запрет нужен, но нужен определенный переходный период, чтобы все могли адаптироваться под него", - сказал Гальперин.

По его словам, спора о том, что клеток не должно быть в судах, нет. "Вопрос - сколько стоит их демонтировать и сколько стоит увеличение конвойных войск", - сказал замминистра, добавив, что все упирается в финансы. Он также считает, что, возможно, в законопроекте следует предусмотреть дифференцированный подход к категориям подсудимых, которые должны находиться в клетках в зависимости от тяжести совершенного преступления.

"Мы считаем, что, конечно, будет полезным установление порядка использования этих клеток. Но, конечно же, ясно, что в этом законе должны появиться переходные положения, которые позволят правоохранительным органам и судебному департаменту перейти на эту новую систему. Должен быть переходный период", - сказал Гальперин.

Законопроект сенаторов был внесен в Госдуму в середине ноября. Согласно тексту инициативы, предлагается запретить "помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом (защитником)".

Выступая на пленарном заседании 24 июля прошлого года, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала до конца 2018 года решить вопрос о нахождении фигурантов дел рядом с их адвокатами в зале суда в ходе разбирательства, при необходимости усилить конвойную службу и при этом убрать клетки, в которых находятся подсудимые. По мнению спикера, эти клетки унижают достоинство людей.