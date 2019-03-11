Число заболевших корью в Ульяновской области выросло до 14 человек

УЛЬЯНОВСК, 11 марта. /ТАСС/. Количество заболевших корью в Ульяновской области увеличилось до 14 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе главы кабинета министров Ульяновской области по итогам аппаратного совещания в правительстве региона.

Первые случаи инфекции в регионе были зафиксированы 5 марта. Ранее ТАСС сообщал, что с корью были госпитализированы 11 жителей Николаевского района, в том числе трое детей и четверо медработников. Источником заболевания назывались двое жителей района, которые работают вахтовым методом в Москве, другие заболевшие заразились корью после контакта с ними. В районе ведутся дальнейшие обследования контактных лиц и организована вакцинация, специалисты регионального управления Роспотребнадзора и минздрава рекомендовали ограничить поведение массовых мероприятий в районе.

"На данный момент диагноз "корь" подтвержден у 14 жителей Николаевского района. Тяжелые случаи не зафиксированы", - привели слова председателя правительства Александра Смекалина в его пресс-службе.

Он уточнил, что двое детей переведены для лечения в областную детскую инфекционную больницу. По словам председателя правительства региона, вакцины получили около 700 человек, входящих в круг контактных лиц. "Мы усилим работу по дополнительной иммунизации жителей региона. Проведены расчеты необходимых объемов препарата, и в ближайшее время он будет закуплен", - процитировали Смекалина в пресс-службе.