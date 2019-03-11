Лавров открыл выставку редких книг "К берегам Латинской Америки" в РГБ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и директор Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Дуда открыли однодневную выставку редких книг и рукописей из собраний главной библиотеки страны "К берегам Латинской Америки". Церемония состоялась в Большом зале Дома Пашкова, передает корреспондент ТАСС.

"Совместно с министерством иностранных дел мы подготовили выставку книжных памятников, посвященных экспедициям в Латинскую Америку ученых, исследователей, дипломатов, путешественников, поэтов - всех тех, кого объединила любовь к Латинской Америке", - сказал Дуда.

По словам Лаврова, выставка в очередной раз подтверждает прочность связей между Россией и Латинской Америкой. "Экспозиция действительно уникальна. Фундамент российско-латиноамериканского сотрудничества, которое будет расширяться и углубляться, был заложен более двух веков назад", - отметил он.

Куратор выставки, кандидат исторических наук, доцент МГИМО Кристина Буйнова рассказала ТАСС о наиболее ценных экспонатах. "Выставка посвящена русскому культурному интересу к Латинской Америке в ХIX веке. В экспозиции представлены книги из коллекции Российской государственной библиотеки с конца XVIII века до середины XX века. Из самых ценных здесь, например, книга 1793 года "Несчастные приключения Василия Баранщикова, мещанина из Нижнего Новгорода, в трех частях света", а также материалы Ивана Беляева, русского белоэмигранта, который после эвакуации из Крыма уехал в Парагвай, стал главой парагвайского генштаба и помог Парагваю в войне против Боливии в 1932 году", - отметила она.

В экспозиции представлены около 60 книжных памятников, ряд гравюр и рукописей, посвященных экспедициям в Латинскую Америку российских и советских ученых и исследователей, дипломатов, путешественников, поэтов, публицистов и художников XVIII - XX веков. Выставка будет работать один день, затем представленные на ней книги будут доступны в фондах РГБ.

Российская государственная библиотека является одной из крупнейших в мире национальных библиотек. В ее стенах хранится уникальное собрание отечественных и зарубежных документов на 367 языках мира. Объем фондов превышает 47 млн единиц хранения, из них около 3 млн - особо ценные издания и документы.