В МЧС опровергли информацию об обучении телефонных операторов азбуке Морзе

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Телефонные операторы МЧС РФ, принимающие звонки от населения, не обучаются азбуке Морзе, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение, что МЧС издало внутренний приказ, согласно которому все операторы ведомства обязаны выучить азбуку Морзе для общения с людьми, которые в силу различных причин не могут передать голосом экстренное сообщение. "Информация о том, что диспетчеров МЧС обучат азбуке Морзе для телефонного общения с гражданами, не имеющими возможности говорить, не соответствует действительности", - сказали в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что изданный приказ направлен на организацию радиосвязи внутри министерства, а использовать азбуку Морзе предполагается исключительно по служебным вопросам.