Utair свяжет Ханты-Мансийск прямыми рейсами с пятью городам России

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 марта. /ТАСС/. Авиакомпания UTair открывает прямое сообщение из Ханты-Мансийска с пятью городами России - Когалымом, Омском, Анапой, Краснодаром и Санкт-Петербургом. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Utair.

Согласно данным на сайте аэропорта Ханты-Мансийска, прямых рейсов в эти города в настоящее время нет.

"В марте авиакомпания откроет рейсы из Ханты-Мансийска в Когалым, Омск. В июне жители города смогут полететь в Анапу, Краснодар и Санкт-Петербург", - приводит пресс-служба слова президента авиакомпании Павла Пермякова.

Также с 1 апреля авиакомпания запустит второй ежедневный вечерний рейс в Москву, уточнили в пресс-службе. С 1 марта самолеты Utair начали летать из Нижневартовска в Самару, Уфу и Екатеринбург.

Utair входит в пятерку крупнейших авиаперевозчиков России, пассажиропоток в 2018 году составил 7,9 млн человек. Крупнейшие акционеры компании - "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).