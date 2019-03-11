В Петербурге побит восьмилетний рекорд по высоте снежного покрова за зиму

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Высота снежного покрова в Санкт-Петербурге этой зимой превысила 2 м, таким образом побит восьмилетний рекорд, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте городского комитета по благоустройству в понедельник.

Зимний сезон у дорожных служб завершится 16 апреля.

"Мартовские снегопады довели высоту слоя выпавшего за зиму в Петербурге снега до 210 см. Это самый высокий показатель за последние восемь лет", - говорится в сообщении.

По данным комитета, самые обильные осадки за этот сезон выпали за минувшую неделю - снежный покров увеличился на 35 см.

На улицах города работают 800 снегоуборочных машин и более 1 тыс. дворников. За минувшую неделю дорожные службы вывезли 280 тыс. кубометров снега. Всего с начала зимнего сезона убрано 3,7 млн кубометров, что на 50% больше, чем в прошлом году.