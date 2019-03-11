СПЧ: украинские моряки в СИЗО "Лефортово" не нуждаются в срочной госпитализации

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Украинские моряки, находящиеся в московском СИЗО "Лефортово", получают всю необходимую медицинскую помощь и не нуждаются в экстренной госпитализации. Об этом говорится в письме председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаила Федотова уполномоченному Верховной рады Украины Людмиле Денисовой, опубликованном в понедельник на сайте СПЧ.

Федотов информирует, что Андрею Эйдеру, Василию Сороке и Андрею Артеменко, получившим ранения при нарушении госграницы РФ в Черном море, "в учреждениях уголовно-исполнительной системы оказывается требуемая квалифицированная медицинская помощь, в экстренной госпитализации они не нуждаются".

"Указанным лицам созданы надлежащие условия по лечению имеющихся заболеваний, в том числе организация оперативного лечения в плановом порядке", - отмечает глава СПЧ.

Он также сообщил Денисовой об условиях содержания еще одного украинского моряка, Владимира Терещенко, который также находится в СИЗО "Лефортово". По словам Федотова, содержащимся в следственном изоляторе дают возможность говорить по телефону с разрешения органа, в производстве которого находится уголовное дело. Но "согласно учетным данным СИЗО, соответствующее разрешение о предоставлении телефонных разговоров Терещенко в учреждение не поступало".

Глава СПЧ отметил, что Терещенко за время пребывания в СИЗО передал для отправки через администрацию 22 письма, в его адрес поступило 71. "Указанная корреспонденция в порядке, установленном законом, направлена лицу, в производстве которого находится уголовное дело, для дальнейшего проведения цензуры. До настоящего времени указанная корреспонденция после окончания цензуры в администрацию СИЗО не поступила", - пишет Федотов.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения госграницы РФ возбуждено уголовное дело. Члены экипажей - 24 гражданина Украины - были арестованы, им предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы РФ.