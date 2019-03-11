Второй всероссийский форум "Наставник" пройдет в сентябре

УФА, 11 марта. /ТАСС/. Второй всероссийский форум "Наставник" перенесен на сентябрь этого года. Об этом журналистам сообщила в понедельник на пресс-брифинге в Уфе гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Ранее планировалось, что форум состоится в Москве во второй половине апреля.

"Форум "Наставник" решено сдвинуть на сентябрь этого года. Кроме конкурса на лучшие корпоративные практики, наставнического образования, включаем трек "Человек-наставник", когда практику нельзя тиражировать, но это, по сути, история успеха, когда люди сами говорят, кто сыграл в их жизни главную роль в выборе профессии, становлении как личности. Это будет такая акция, когда каждый житель страны про такого наставника сможет рассказать", - сказала она, добавив, что в конце конкурса будет выбран самый популярный наставник.

Первый день форума будет состоять из мастер-классов, деловой и образовательной части, второй день пройдет в формате фестиваля с награждением лучших наставников по итогам голосования и самых успешных практик, добавила Чупшева.

Форум "Наставник" впервые прошел 13-15 февраля 2018 года на ВДНХ. Он объединил несколько тысяч наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших компаний, органов федеральной и региональной власти, сотрудников некоммерческих и образовательных учреждений. В феврале-марте 2018 года окружные форумы "Наставник" были проведены в семи федеральных округах России. Организатором форума стало АСИ, ТАСС выступил его генеральным информационным партнером.