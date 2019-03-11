СМИ: обвиняемый в сепаратизме украинский журналист Скачко госпитализирован в Киеве

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Киевский журналист Владимир Скачко, который обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины по предварительному сговору группой лиц, госпитализирован в Киеве в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом в понедельник сообщил его адвокат Александр Телешецкий.

"В связи с резким ухудшением состояния здоровья Владимира в ночь с субботы на воскресенье доставили в БСМП [Больницу скорой медицинской помощи], откуда затем поместили на стационарное обследование в одну из клиник для проведения лабораторного обследования", - цитирует его издание "Страна".

Телешецкий добавил, что сам лично подал в суд Херсона документы, объясняющие причину неявки Скачко на допрос.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) 5 марта провели обыски в квартире Скачко в рамках досудебного расследования. Журналисту предъявили обвинение и вручили повестку на допрос 10 марта в Херсонское управление СБУ. В ответ Скачко заявил, что его преследуют за то, что в своих статьях он пытался обсуждать ситуацию в стране, а также за якобы сговор с руководителем "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским, находящимся в СИЗО.

В ноябре 2018 года информация о Скачко появились на сайте "Миротворец". В последнее время журналист публиковал статьи в информационном агентстве "Антифашист". Последняя статья "США и России все равно, кто станет президентом Украины?" вышла на сайте информагентства 4 марта.