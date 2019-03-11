В Кировской области разработали карту достопримечательностей

КИРОВ, 11 марта. /ТАСС/. Информационную систему ГИС "Туризм" разработали в Кировской области, она позволит гостям города получать информацию о достопримечательностях и туристических маршрутах региона, сообщается в понедельник на сайте областного правительства.

"В Кировской области создали информационную систему ГИС "Туризм". Она позволит путешественникам получать максимально полную информацию о туристических объектах региона и сделает их пребывание в Кировской области более удобным", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в системе ГИС "Туризм" гости и жители региона смогут узнавать о музеях и выставочных центрах, культурных и досуговых учреждениях, природных и исторических памятниках, предприятиях туристического обслуживания. Кроме того, в системе размещены лечебно-оздоровительные комплексы и санатории.

"Информация о туристических объектах размещена в отдельных слоях. Выбрав один из объектов, пользователь может ознакомиться с его характеристиками, а граждане из маломобильных групп населения смогут узнать, как развита доступная среда, например, в парках или культурных учреждениях", - цитирует пресс-служба заместителя директора Центра стратегического развития информационных ресурсов и систем управления по геоинформационным технологиям Юлию Зыкову.

Как рассказал ТАСС министр информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх, до сих пор в регионе не было единой системы, где в удобной форме была бы собрана информация о достопримечательностях, о туристических маршрутах. Он уточнил, что проект министерство разработало совместно с Центром развития туризма Кировской области.

Как отметила директор Центра развития туризма Елена Данюшенкова, система даст возможность планировать автопутешествие по области, а в будущем позволит получать оперативную статистическую информацию по развитию туристской инфраструктуры региона и в целом положительно скажется на динамике показателей внутреннего и въездного туризма в регион. Ресурс доступен через web-интерфейс и через мобильную версию по ссылке https://turizm.geokirov.ru/.