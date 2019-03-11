Саперы обезвредили в Волгограде 40-килограммовую авиабомбу времен войны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 марта. /ТАСС/. Саперы соединения, дислоцированного в Волгоградской области, обезвредили авиационную бомбу времен Великой отечественной войны в возводимом коттеджном поселке Волгограда. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Южного военного округа.

"Строители на территории будущего коттеджного поселка в Кировском районе Волгограда обнаружили взрывоопасный предмет при проведении земляных работ. Прибывшие специалисты квалифицировали находку как 40-килограммовую немецкую авиабомбу", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Военные извлекли перевезли опасную находку на армейский полигон Прудбой, где она уничтожена подрывом накладного заряда.

Минно-розыскные работы проведены по заявке областного военного комиссариата.