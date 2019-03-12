Первый консилиум ученых о судьбе приморских косаток пройдет по селекторной связи

"Сегодня вечером по местному времени (разница с московским временем +7 часов) пройдет совещание консилиума по селекторной связи, так как некоторые его члены находятся на Дальнем Востоке, а некоторые - на западе страны. Пока никто не ставил перед нами никаких вопросов, но, как я понимаю, предстоит принять решение о том, что дальше делать с животными. Как морской эколог я смогу дать оценку состоянию бухт в Приморье", - сообщила Христофорова.

ВЛАДИВОСТОК, 12 марта. /ТАСС/. Консилиум российских ученых, созданный для определения судьбы содержащихся в бухте Средней в Приморье косаток и белух, свое первое совещание проведет во вторник по селекторной связи. Об этом сообщила ТАСС вошедшая в его состав профессор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), биолог Надежда Христофорова.

Она отметила, что экологическое состояние бухты Средней, где в настоящее время содержатся животные, оценивается положительно. Однако длительное содержание большого количества животных в стесненных условиях становится причиной развития болезней. "Это естественный процесс регулирования популяции. Когда животных слушком много рядом, они начинают болеть", - отметила профессор.

В понедельник был утвержден состав консилиума ученых, которым предстоит оценить текущее состояние китообразных и подготовить рекомендации по их содержанию и реадаптации. В его состав вошли, в частности, вице-президент РАН, академик Андрей Адрианов, директор Института проблем экологии и эволюции РАН, академик Вячеслав Рожнов, научный руководитель Тихоокеанского института географии РАН, академик Петр Бакланов, руководство и научные сотрудники Национального научного центра биологии моря ДВО РАН и Тихоокеаанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра.

Реакция зоозащитников

По словам главы общественной экологической организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрия Лисицына, активно выступающего за выпуск животных в естественную среду обитания, он в целом позитивно оценивает состав консилиума, и считает, что идея его создания была правильной. При этом, по его словам, в состав нужно включить некоторых других специалистов.

"Очень странно, что никакие ветеринарные учреждения не привлечены. Ведь здесь вопрос состояния здоровья один из ключевых. Мы считаем, что необходимо привлечь Российскую государственную ветеринарную академию, потому что там имеются специалисты с опытом работы с китообразными. Также должны быть шире представлены общественные организации", - сказал ТАСС Лисицын.

Помощь Кусто

Также, как заявил общественник, сейчас продолжается согласование приезда в Приморье французского океанографа Жан-Мишеля Кусто и его команды по реабилитации косаток и белух.

"Сейчас идут переговоры команды Кусто и администрации Приморья об оформлении въездных документов, прорабатывается визит. Если все пройдет быстро, то Кусто сможет приехать уже в марте", - отметил Лисицын.

Ранее французский ученый и океанограф Жан-Мишель Кусто согласился на приглашение губернатора Приморья Олега Кожемяко приехать в регион, чтобы оказать помощь в процессе реабилитации морских животных перед тем, как они будут выпущены на волю. Кожемяко отметил, что пока у российских ученых нет практического опыта возвращения в естественную среду обитания морских млекопитающих в таком количестве и в сложившейся ситуации важно мнение международных экспертов высокого уровня. Однако, как заявил директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин, российские специалисты пока не планировали привлекать иностранных экспертов к этой работе.

История "китовой тюрьмы"

В бухте Средней в центре передержки содержались 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, там же было 90 белух. Однако три белухи пропали, позднее стало известно об исчезновении одной косатки, по этому факту полиция ведет проверку. Состояние животных, по данным ветеринаров, оценивается как хорошее. Косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова.

22 февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу морских животных. Министерство природных ресурсов пообещало разработать дорожную карту по их выпуску. Контрольное управление Администрации президента РФ взяло вопрос об освобождении косаток в Приморье на особой контроль.